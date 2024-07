Nel cantiere lumaca Il tram a ostacoli alla prova del ponte più difficile di Nova

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 5 luglio 2024) Sulla carta la data presunta per la fine dei lavori su via Garibaldi, nel tratto compreso tra via Villoresi e via Filzi, è il 28 febbraio 2025. Ma il, denominato NM4 tratto 43 per l’esecuzione dei lavori per la realizzazione della metrotranvia Milano Parco Nord-Seregno, che avrebbe dovuto essere istituito lo scorso 21 giugno, a ieri, come conferma lo stesso sindaco Fabrizio Pagani, non ha ancora visto partire le opere vere e proprie. E nonostante l’amministrazione comunale sia tempestiva nelle comunicazionicittadinanza, in questo caso con un’ordinanza firmata già il 13 giugno dal comandante della Polizia locale Cosimo Tomasso, il primo cittadino non nega le sue preoccupazioni per unche andrà a toccare un punto strategico della città, su cui corre la vecchia Valassina, interessata dal canale Villoresi, con punti di interesse, quali il parco o Villa Vertua Masolo, ma soprattutto con residenze e attività commerciali.