Mutui | nel Lazio le richieste sono aumentate del 20% nel primo semestre del 2024 Quasi una richiesta su 3 è per surrogare il mutuo

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di venerdì 5 luglio 2024) Arrivano segnali positivi dal mondo deicasa: secondo l’osservatorio congiunto Facile.it e.it, nei primi sei mesi delnelladi finanziamenti è aumentata del 20% rispetto allo stesso periodo del 2023. In aumento anche l’importo medio richiesto (+5%) e il valore medio degli immobili oggetto di(+4%)., nelaumentano le, gli esperti: “Il miglioramento delle condizioni offerte dalle banche per i tassi fissi, che ha generato fra i consumatori una maggiore fiducia verso il futuro” “Il 2023 è stato un anno complesso per il mercato dei, colpito dall’aumento dei tassi di interesse e da una minore disponibilità economica da parte delle famiglie, già alle prese con l’aumento dell’infne”, spiegano gli esperti di Facile.