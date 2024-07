Mille euro per assaggiare un gelato l’annuncio di lavoro impazza sul web | la trovata di marketing di Maxibon

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di venerdì 5 luglio 2024)perundisul web Immagina di guadagnaresemplicemente assaggiando. Questo sogno può diventare realtà grazie alla partnership tra InfoJobs e, che ha lanciato una nuova ed originale opportunità lavorativa. La piattaforma InfoJobs ha aperto le candidature per il ruolo di “Assaggiatore/Assaggiatrice di” offrendo una giornata diretribuita con 1000. Sebbene si tratti di un “” di un solo giorno e per una sola persona, l’offerta ha suscitato notevole interesse. Non sono richiesti titoli di studio né esperienza. Gli aspiranti assaggiatori possono segnare la data del 31 luglio sul calendario. La location dell’evento è ancora top secret, ma il fortunato selezionato avrà la possibilità di partecipare a una degustazione guidata da uno dei professionisti del team, scoprendo i segreti del sandwichpiù venduto in Italia.