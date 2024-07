MARCO VOLINO esce con KEEP UP

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

Fuori "Up" di

"Up" è il nuovo singolo di. Il testo incita allo "stare al passo", sottolineando l'urgenza di adattare la modernità alle necessità del pianeta. Cosa rappresenta il singolo? E la musica non è da meno, attenzionando i segnali improvvisi che il nostro pianeta ci dà e che non possiamo più ignorare: la canzone si trasforma così in una vera e propria riflessione sulle azioni individuali da compiere per contrastare la rovina dell'ecosistema. L'energia del brano, la melodia dinamica e il ritmo incalzante rispecchiano l'urgenza e la determinazione richieste per stare al passo con le sfide ambientali attuali, trasformando un semplice ascolto in un'esperienza di profonda riflessione e ispirazione.