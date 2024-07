Fiesole Simone Cristicchi e Amara cantano Battiato

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 5 luglio 2024)(Firenze), 5 luglio 2024 -insieme, lunedì 8 luglio al Teatro Romano dicon "Torneremo ancora": un viaggio musicale alla ricerca dell’essenza nella confusione della modernità, un rapimento - mistico e sensuale - tanto necessario in questo tempo in cui viviamo. Ispirati al repertorio mistico del grande Franco, i due artisti si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che ne hanno reso immortale l’opera. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal Maestro Valter Sivilotti Pochi sono gli artisti come Franco, capaci con le loro opere di “cucire” terra e cielo, raggiungendo la rara armonia in grado di risvegliare e accarezzare l’anima.