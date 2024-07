Conte benedice l’ingresso dei 5 Stelle nel gruppo Left | Così conteremo di più

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di venerdì 5 luglio 2024) Dopo una trattativa lampo, il Movimento 5è entrato a far parte delall’Europarlamento. Una scelta che in Italia è stata criticata dalle destre, che hanno parlato di ennesima giravolta dei pentastellati, ma che è stata difesa a spada tratta dal leader Giuseppe. A margine del deposito in Corte di Cassazione del quesito referendario abrogativo della legge sull’Autonomia differenziata,ha spiegato come quest’adesione “ci consente di essere coerenti con i nostri elettori su tre questioni principali: una soluzione di pace sul conflitto russo-ucraino; il contrasto a un Patto di stabilità che si abbatterà sui nostri conti pubblici e su quelli di tutta Europa, portandoci in depressione economica e sociale; e una transizione ecologica coerente, efficiente e a misura dei cittadini e delle imprese”.