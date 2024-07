Bonanni | Meglio l’accordo con Lufthansa Air France ci avrebbe marginalizzato

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di venerdì 5 luglio 2024) E’ sempre stato contrario a un accordo con lase Airmentre è favorevole alla fusione tra Ita e la tedesca. Come è anche d’accordo con il ministro Giorgetti quando dice che senza sviluppo dell’Ita non si può parlare di nuove assunzioni. Raffaele, oggi 75enne, conosce bene la vicenda Alitalia. Per ben otto anni è stato alla guida della Cisl, quindi tra i protagonisti della storia socio-economica del nostro paese., l'antitrust europeo ha detto sì all’operazione Ita-“Personalmente sono molto d'accordo, si poteva fare anche prima, però tutto sommato il tempo che passa non viene per nuocere. Speriamo che hanno fatto accordi non solo sull'assetto societario, certamente la prima cosa necessaria, ma anche per i nostri interessi”.