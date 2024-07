Bimbo di 2 mesi in pericolo di vita trasportato d’urgenza con aereo dell’Aeronautica Militare

Leggi tutta la notizia su impresaitaliana

(Di venerdì 5 luglio 2024) Un Falcon 900 del 31° Stormo di Ciampino ha permesso aldi partire da Cagliari e raggiungere in breve tempo il Policlinico San Donato È atterrato alle ore 13:13, presso l’aeroporto di Milano Linate, il velivoloche ha permesso il trasporto sanitariodi undi soli duedal Presidio Ospedaliero Duilio Casula di Monserrato (CA) al Policlinico di San Donato Milanese (MI). Il Falcon 900 del 31° Stormo era partito dalla base di Ciampino poco dopo le 10:30, per dirigersi verso l’aeroporto di Cagliari-Elmas, dove ha imbarcato il piccolo paziente in imminentedi, che ha viaggiato in culla termica, accompagnato dai genitori e da un’equipe medica composta da una dottoressa e un’infermiera.