Berloni rivive presto il lancio È un brand ancora molto noto faremo cucine camere e salotti

(Di venerdì 5 luglio 2024) Pesaro, 5 luglio 2024 – Dopo aver acquisito lo scorso anno il marchioper oltre 2 milioni di euro, l’azienda veneta ArredissimA è pronta a rilanciare ilin tutta Europa. Da qualche giorno sono stati riaperti tutti i canali di comunicazione del, dove campeggia la scritta “di nuovo nelle nostre case”. “L’acquisto del marchioha rappresentato per noi un punto di svolta – spiega Ottavio Sartori, che insieme a Franco Rinaldi ha fondato ArredissimA nel 1995 -. Non appena acquisito abbiamo dato in mano ad un grande designer lo sviluppo della linea “by ArredissmA”, che sarà composta da quattro modelli e ci sarà la possibilità di scegliere su una varietà di prodottiampia. Non saranno sviluppate soltanto, ma anche soggiorni, tavoli, sedie e stiamo completando anche una proposta per il divano.