Affitti brevi come evitare le truffe

(Di venerdì 5 luglio 2024) Premesso che non sono titolare ne' di Airbnb nè di Bed& breakfast, ho sentito dire che leon line nel settore specifico sono numerose e che ovviamente colpiscono le città dove questo tipo di alloggi è molto diffuso. Forse bisognerebbe fornire qualche consiglio a coloro che decidono di utilizzare questo tipo di accoglienza. Sarei anche curioso di sapere quanto è diffuso questo settore a Bologna, città che fortunatamente è molto amata anche dai turisti stranieri. Bernardo Biagi Risponde Beppe Boni Cominciamo dai numeri. A Bologna questo di accoglienza per i turisti si è diffuso in maniera esponenziale negli ultimi anni. In un primo tempo è stato anche registrato un tasso di abusivismo abbastanza forte poi in parte rientrato grazie ai controlli e alla razionalizzazione del settore operata dal Comune.