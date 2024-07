Vuelle | anche Bucarelli firma un biennale Una base italiana che guarda anche al futuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 4 luglio 2024) Lasta costruendo per il presente, maper ilprossimo. Con Lorenzo, ufficializzato ieri, la società ha messo in cassaforte un altro accordodopo quelli stipulati con Imbrò, Lombardi e Zanotti, gli acquisti più ’pesanti’ fatti dal club. Un segnale che Sacripanti, pure luito per due stagioni, vuole provarci subito a risalire; ma, non dovesse riuscire, ha già messo le basiper la stagione successiva., 26 anni, 1.98 per 93 kg, è stato un vero fenomeno a livello giovanile. Pericoloso per gli avversari e grande uomo squadra, è un giocatore versatile che può occupare il ruolo di ‘2’ e ‘3’ e che in aggiunta può essere play. Sa usare il corpo e la stazza fisica per crearsi dei vantaggi sia in pick and roll che in altre situazioni di isolamento.