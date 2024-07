Tennis | Matteo Berrettini non basta una grande prestazione

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di giovedì 4 luglio 2024) Un incontro da tramandare ai posteri. Wimbledon 2024 ha regalato uno spettacolo incredibile, e tutto italiano, nel mezzo del secondo turno del torneo anglosassone più affascinante del mondo dele Jannik Sinner hanno dato vita a una sfida magica e di altissimo livello sulla superfice in erba e il romano, uscito sconfitto per mano dell’altoatesino nel derby nostrano, è stato accompagnato all’uscita da un’ovazione bellissima e quasi commovente.ha dimostrato ancora una volta di essere ultra competitivo su questo campo e le sensazioni in vista del futuro (e della rimonta nel Ranking ATP) si sono ulteriormente intensificate. Le parole didopo il ko di Wimbledon 2024: “Questo torneo è speciale per me” (Credit foto – SID)“Questa partita la dice lunga come giocare sull’erba e questo torneo siano speciali per me.