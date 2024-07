Si accende il tutor sulla Senese | dallo svincolo di Iesa alle Potatine

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 4 luglio 2024) SiilDue Mari. Mandati in pensione gli autovelox, quelli nel tratto a due corsie a 70 chilometri orari (poi 40 orari per il cantiere del raddoppio), ora tocca al rilevatore della velocità media nel tratto a quattro corsie e quindi con limite a 90. La lunghezza è circa 1,5 chilometri, in direzione Siena, a partire da poco dopo il bivio difino al viadotto delle. "Con ilcambia la filosofia – spiega Alessio Serragli, sindaco di Monticiano nel cui territorio ricade l’apparecchio – e basta rispettare la legge e una velocità di 90 chilometri orari per non incappare nelle sanzioni. Le polemiche? Ci siamo abituati". Le polemiche in verità avevano colpito soprattutto gli autovelox, in particolare dopo l’avvio dei cantieri, quando comunque era poi arrivata la decisione di eliminarli del tutto, anche in previsione del passaggio al