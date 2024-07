Serie B interregionale parla il presidente del Loreto Pizza Niente domanda di ripescaggio preferiamo il campo

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’Italserviceha deciso di non presentare ladiper il prossimo campionato diB Nazionale. IlLorenzoaggiorna così gli appassionati, spiegando le ragioni della scelta del club che presiede, protagonista di un campionato eccellente conclusosi con la sconfitta di misura contro la favorita Virtus Roma e quindi con un altro ko contro Ragusa nella finale tra le due perdenti: "Ci abbiamo riflettuto parecchio – scrive il– l’idea di faredici attraeva. Però crediamo che sia più giusto riprovarci dalla B, per due motivi principali: il primo è che ci piacerebbe vincere sul, per meriti sportivi. Anche se va detto, al riguardo, che in graduatoria di, eravamo i primi; il secondo è che il secondo anno in Bci darà il tempo e il modo di consolidare le basi della società, di strutturarci a 360 gradi".