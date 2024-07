Roma sotto le stelle | un viaggio tra i migliori ristoranti all’aperto

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 4 luglio 2024) L’estate aè un’esplosione di colori, sapori e profumi. La città eterna si trasforma in un palcoscenico a cielo aperto, dove storia, arte e cultura si mescolano con la vivacità della vita notturna e il piacere di stare all’aria aperta. E cosa c’è di meglio che gustare una deliziosa cena in uno dei tantidi, immersi nell’atmosfera magica della sera? Ecco una selezione deidi, per scoprire sapori autentici, atmosfere suggestive e panorami mozzafiato. tra idi, alla scoperta di sapori autentici, atmosfere suggestive e panorami mozzafiato. ROOFTOP MASA Tra le terrazze della capitale c’è MASA, rooftop con cocktail bar e cucina mediorientale affacciato sulla basilica di Santa Maria Maggiore.