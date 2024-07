Orban da Putin?Michel frena su incontro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di giovedì 4 luglio 2024) 19.07 "Il premier unghereseè atteso a Mosca domani per un bilaterale con Putin". La notizia è stata rilanciata da Radio Liberty, che cita il giornalista investigativo Szabolcs Panyi, secondo il quale una delegazione del governo ungherese sarebbe già a Mosca in attesa di, in qualità di presidente di turno della Ue. Notizia però smentita su X dal presidente del Consiglio europeo Michel: "La presidenza di turno dell'Ue non ha il mandato di impegnarsi con la Russia per conto dell'Ue".