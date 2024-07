Luciano D’Apolito ricercatore di Biogem premiato dall’Accademia Ercolanese

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 4 luglio 2024)di. Il riconoscimento, consegnato dal presidente dell’ente Aniello De Rosa nell’ambito della sedicesima edizione del Premio Euromeditteraneo svoltosi alla Reggia di Portici, è andato aper la sua tesi di dottorato in Scienze mediche, cliniche e sperimentali presso l’Università della Campania “Luigi Vanvitelli”: “A new in vivo multiphoton microscopy based approach to study the peritoneal membrane changes induced by peritoneal dialysis”. Lo studio, condotto in larga parte presso il Laboratorio di Nefrologia Traslazionale di, ad Ariano Irpino, dove opera il giovane, ha preso le mosse dalla creazione di un modello animale di dialisi peritoneale e ha potuto sfruttare le notevoli potenzialità del microscopio multi-fotone, uno dei fiori all’occhiello tecnologici dell’Istituto irpino.