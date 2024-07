La Vis costretta all’asta per Orellana Derby con il Rimini per il difensore Bove

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) Per avere il trequartistadella Varesina (serie D), che è in cima alla lista delle preferenze della Vis, bisogna fare i conti con una concorrenza agguerrita che in queste ore sta creando non pochi problemi a Pesaro. Perugia e Lucchese sono in prima linea per assicurarsi le prestazioni del talentuoso centrocampista offensivo che ha fatto sapere di preferire ovviamente la serie C alla quarta serie (dove ha parecchie richieste). E la corsa al rialzo potrebbe orientare Pesaro verso altre piste o comunque provocare una seria riflessione. Le concorrenti in merito non sono di seconda fascia. Il Perugia, pur nell’incertezza societaria, potrebbe investire nell’operazione una parte dei proventi delle cessioni dei suoi pezzi pregiati richiesti in B: Iannoni (Palermo in primis) e Seghetti, altro giovane per il quale non mancano richieste.