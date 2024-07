La rivolta all’alba del Novecento contro quella ’pacifica operosità’

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 4 luglio 2024) C ulture, fenomeni e movimenti giovanili sono sempre differenti tra loro. In questa panoramica estiva su ’I giovani e la storia’ abbiamo preso le mosse all’incirca dalla Rivoluzione francese. Una scelta abbastanza arbitraria, motivata dal fatto che con l’Illuminismo comincia a diffondersi l’istruzione scolastica: e la scuola è il luogo per eccellenza di formazione delle identità giovanili. Per tutto l’Ottocento e oltre, l’istruzione rimane un privilegio elitario e la grande maggioranza dei minori è avviata al lavoro. Negli ambiti benestanti si diffondono invece fenomeni di costume e culturali. E il ’nazionalismo romantico’, ad esempio, animerà i movimenti e le rivendicazioni della cosiddetta ’primavera dei popoli’ del 1848, compreso il Risorgimento italiano.