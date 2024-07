Iniziativa SCO sistema internazionale affronta varie minacce sfide mai viste in storia moderna

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di giovedì 4 luglio 2024) Astana, 04 lug – (Xinhua) – L’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (SCO) oggi ha dichiarato che il, con le Nazioni Unite al centro, stando molteplicisenza precedenti nella. L’attuale architetturadi pace e sicurezza, le relazioni internazionali e ilcommerciale globale si stanno gradualmente disintegrando e le rivalita’ geopolitiche e le corse agli armamenti si stanno intensificando, secondo un’che invita alla solidarieta’ tra i Paesi per promuovere la giustizia, l’armonia e lo sviluppo del mondo, pubblicata durante la 24ma Riunione del Consiglio dei capi di Stato della SCO in corso ad Astana. Lo Statuto delle Nazioni Unite e i principi e le norme fondamentali universalmente riconosciute che regolano il dirittosono statiticamente minati, secondo il documento.