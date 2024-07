Controlli nei ristoranti oltre 150 kg di alimenti sequestrati

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 4 luglio 2024) Tarantini Time QuotidianoI carabinieri di Taranto, durantein attività ristorative hanno sequestrato150 kg diin carenti condizioni igienico sanitarie e strutturali. Dalle verifiche in due, una gelateria, un punto di ristoro e un’azienda agrituristica sono state trovate irregolarità riscontrate nell’etichettatura e, negli altri casi, per l’errata applicazione delle procedure di autocontrollo Haccp. Le violazioni hanno portato anche alla chiusura a di alcune delle attività controllate e di due depositi attivati in assenza di s.c.i.a. sanitaria,alla contestazione di violazioni amministrative per migliaia di euro.L'articolonei150 kg diproviene da Tarantini Time Quotidiano.