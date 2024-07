Violenta bomba d’acqua in provincia di Benevento | disagi in Valle Caudina

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Unasi è abbattuta sulladi, colpendo duramente la. Le precipitazioni intense e improvvise di questo pomeriggio hanno causato gravi, con numerose segnalazioni di allagamenti e danni arrivate ai vigili del fuoco e diffuse sui social media dai cittadini. Particolarmente colpita è stata la città di Airola, dove un video, diventato rapidamente virale sui social, mostra le conseguenze della. Nel filmato, girato da un cittadino del posto, si vedono strade completamente sommerse dall’acqua, con macchine impantanate e autisti in seria difficoltà. Le immagini testimoniano la forza dell’acqua, che ha trasformato le strade in veri e propri torrenti, rendendo impossibile il passaggio dei veicoli e creando situazioni di pericolo per chi si trovava alla guida.