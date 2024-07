Varriale | Vi dico dove giocherà Osimhen

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Enricoparla del futuro di. Il giornalista analizza il mercato del Napoli. Lukaku per Conte, Kvaratskhelia blindato.verso la Premier League: le parole diEnricoha analizzato il mercato del Napoli, focalizzandosi sul futuro di Victore sui possibili scenari per gli azzurri. Le sue parole a “napolimagazine live” su Radio Punto Zero offrono spunti interessanti. Sul futuro dinon ha dubbi: “Credo chealla fine andrà in Premier League e che l’agente abbia già qualcosa in mano. Se nonsse andare in Inghilterra, potrebbe andare in Arabia Saudita“. Il giornalista prevede una soluzione con una big inglese, nonostante il mercato Premier non sia ancora nel vivo. Calciomercato Napoli: Lukaku per Conte, Kvaratskhelia blindatoha commentato anche altre situazioni di mercato: “Se Conte chiede Lukaku bisogna puntare su di lui“.