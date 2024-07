Trofeo Ottanelli le foto e la classifica della corsa

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Firenze, 3 luglio 2024 – Nel cuore di Firenze, tra le ombre lunghe del tramonto e il bagliore dorato"Golden Hour", si è svolta la quattordicesima edizione del, una gara podistica che rappresenta non solo un evento sportivo di rilievo ma anche un commovente tributo alla memoria di Lorenzo. Ideata da Mauro Pieroni e organizzata con la collaborazionesquadra UP Isolotto, questaricorda un amico caro, appartenente alla Polizia Municipale di Firenze, e prevede una specialededicata alle forze dell'ordine. Come sempre ilha un significato ancora più profondo per gli organizzatoriUP Isolotto che ricordano anche l'amico ed ex presidente Mauro Pieroni, questo è per tutti un momento di riflessione e ricordo.