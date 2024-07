Treviso donna morta trovata in un casolare Il cadavere ha segni di morte violenta

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ildi unaè stato ritrovato in una Preganziol, in provincia di, in via Maleviste. Sul corpo sono stati riscontratidima sarà comunque l’autopsia a chiarire la dinamica. Per ora la procura ha aperto un fascicolo per omicidio. Sul posto ci sono i carabinieri del nucleo investigativo e la scientifica. Il 2 luglio nella stessa zona è scomparsa nel nulla Vincenza Saracino, avviate le ricerche In giornata era stata diffusa la notizia la notizia della scomparsa di Vincenza Saracino, 50 anni, residente a. Lasi era allontanata dal luogo di lavoro proprio a Preganziol, alle ore 17 circa del 2 luglio con una City Bike elettrica di colore azzurro con cestino e portapacchi di colore nero facendo perdere le sue tracce.