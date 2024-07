Red Sox lascia Cotabo il tassista bolognese | Le divergenze non riguardano i No-Pos

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Bologna, 3 luglio 2024 – IlRoberto Mantovani (soprannominato Red Sox). Si conclude così, dopo mesi di polemiche e contrasti, il rapporto tra le parti, dopo la sospensione arrivata a metà maggio. Ilera noto in città per pubblicare i suoi guadagni sui social e per aver denunciato i colleghi che non accettavano il Pos, ricevendo per risposta gomme a terra e minacce di morte e creando così un clima avvelenato nella categoria. La sospensione, però, non arrivò per la campagna No-Pos ma per il comportamento che ilaveva tenuto nel corso dei mesi nei confronti della cooperativa e dei colleghi. E anche la separazione dalla stessa non sembra riguardare strettamente questa vicenda. "Dopo otto anni, il mio rapporto associativo e professionale con la Cooperativapuò dirsi concluso - il messaggio di Mantovani in una nota all'Ansa - Mi lascio alle spalle l'esperienza in Cooperativa, prendendo atto e concordando che non e? possibile proseguire oltre, poiché letra me e, che hanno portato alla cessazione del rapporto associativo, sono ritenute insuperabili da ambo le parti”.