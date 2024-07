Ore d’apprensione per Marfori In coma dopo il malore in piscina

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Sono giorni di apprensione per la comunità fanese, che si è stretta tutta attorno alla famiglia degli avvocati. Si trova infatti infarmacologicounaccusato il 25 giugno mentre nuotava in, Luigi, 83 anni compiuti tre giorni fa nel letto della Rianimazione dell’Ospedale regionale di Torrette, dove è ancora ricoverato. Avvocato, proprio come il figlio Alessandro che ne ha seguito le orme condividendo lo studio in pieno centro storico e a cui tanti colleghi, in queste ore stanno facendo arrivare messaggi di incoraggiamento. La prudenza dei medici ha lasciato poche speranze alla famiglia per una piena ripresa, ma la tempra forte di quel fisico da sempre votato allo sport sta lottando per rimanere aggrappato alla vita.