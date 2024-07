Napoli colpo di scena Popovic | la decisione finale di Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Ilha preso lasu Matija, trequartista serbo nell’ultima stagione in prestito al Monza Matijaè arrivato alla scorsa stagione ed è stato al Monza per sei mesi prima di firmare un contratto quinquennale con il club partenopeo. Nei primi mesi in Italia non ha lasciato il segno, con sole cinque presenze in Primavera 1 per un totale di 109?. Il serbo, classe 2006, avrà comunque tempo e modo per mettersi in mostra. Ilper ingaggiarlo ha superato la concorrenza di diversi top club e crede molto nel giocatore, già nel giro delle nazionali giovanili della Serbia. E’ chiaro che senza Coppe Europee, sarà molto difficile per ilgarantire un posto fisso in prima squadra a. La sensazione è che debba andar via in prestito per giocare con continuità, magari proprio in Italia.