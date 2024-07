Maxi evasione fiscale all’imprenditore sequestrati beni e contanti all’estero

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Carpi (Modena), 3 luglio 2024 – Un imprenditore di Carpi, in qualità di amministratore di due società operanti nel settore della commercializzazione di pezzi di ricambio di automezzi, è finito nel mirino della Guardia di Finanza perdell’Iva e occultamento di scritture contabili. Nei giorni scorsi, su delega della Procura di Modena, i militari della Guardia di Finanza di Modena hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo diper un valore complessivo di oltre 650.000 euro, emesso del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena nei confronti di questo imprenditore carpigiano, che è indagato per omessa presentazione della dichiarazione Iva ed occultamento o distruzione delle scritture contabili. Il provvedimento cautelare reale è stato emesso a seguito di due verifiche fiscali effettuate dai Finanzieri, che hanno fatto emergere l’esistenza di uno schema fraudolento finalizzato all’delle imposte, disattendendo qualsiasi adempimento