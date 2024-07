Marchisio striscione ultrà Juventus | uomo di m… Lui replica | non sapete niente tutto vi è concesso

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Qualche giorno fa Claudioha dichiarato che a Torino sono più i tifosi del Toro che quelli della Juve. Frasi che non sono piaciute al tifo organizzato bianconero che ha preso di mira l’ex centrocampista e bandiera del club. Questa mattina è comparso unofirmato dal gruppo“Drughi bianconeri”. A darne notizia lo stessoe La Stampa.attaccato daglidellaLe parole dell’ex calciatore juventino al podcast “De Core” (di Alessandro Pieravanti e Danilo da Fiumicino): «Torino è calda sopratper la tifoseria del Torino, non della. Il tifoso dellaa Torino non è che lo si trova tanto. Quando c’è il derby della Mole sono loro l’anima del derby, che lo tengono sempre attivo, mentre il tifoso dellaè un po’ sparso ovunque».