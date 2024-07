LIVE Sonego-Bautista Agut 3-6 1-1 Wimbledon 2024 in DIRETTA | lo spagnolo si salva in apertura di secondo set

Leggi tutta la notizia su oasport

30-30 Lob vincente diche punisce l'italiano per un serve and volley poco incisivo. 30-15 Gran prima dell'italiano che chiude con il dritto successivo. 15-15 Ottima risposta diche forza l'errore di. 15-0 Ace, il quarto della partita per l'azzurro. Lochiede all'arbitro di controllare il campo in quanto troppo scivoloso. Il giudice di sedia però dice chelei si può continuare a giocare. 1-1 Gioco: l'azzurro vanifica un'ottima risposta spedendo in corridoio il dritto dal centro.