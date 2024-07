L' incredibile giustificazione della nazista del Calvados

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Una volta si diceva: “Sono stato frainteso”. Adesso va di moda: “È passato del tempo”. La fotocandidata lepenista nel, con in testa un berretto decorato da una svastica, ne ha sì causato il ritiro dal ballottaggio di domenica, non senza però la scia di recriminazioni. La foto, ha argomentato l’interessata, risale a tanto tempo fa e da allora molte cose sono cambiate. Non ho capito, tuttavia, cosa sia cambiato di preciso. Forse la foto è stata scattata ai tempi di Pétain; ipotesi contro cui militano sia l’uso del colore sia il caso che nel ritratto la candidata sembri già parecchio adulta. Per avere quell’età nel 1940, prima che cambiassero le cose, oggi dovrebbe avere all’incirca centoquindici anni, altro che Biden. Forse a essere cambiata è la circostanza che al tempomascherata dadella signora non era candidata a un bel niente, mentre ora corre per il partito che ambisce a governare la Francia; ma sarebbe un’interpretazione troppo restrittiva e gretta.