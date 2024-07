Incendio a Corte Tegge Auto in fiamme | l’ombra del dolo Coinvolti anche altri due veicoli

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 3 luglio 2024)in via Guadiana, un’è andata a fuoco.duevicini. L’allarme è scattato ieri alle 13.20. L’ipotesi è che il rogo abbia avuto un’originesa. Sul luogo si è portatala polizia di Stato. Un’, ieri, è stata avvolta e distrutta dalle. Da quanto risulta dai primi accertamenti condotti da vigili del fuoco e polizia, questo veicolo era in disuso da tanti anni eprivo di assicurazione. I due mezzi che erano vicini a questa primainvece sono stati prontamente spostati e quindi non hanno riportato ulteriori danni. Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata a causa del rogo. L’ipotesi, per ora, è che qualcuno abbia volutamente dato fuoco a quell’. Procedono le indagini della polizia.