Fanpage | riunione ' probiviri' Fdi settimana prossima si va verso linea dura**

(Di mercoledì 3 luglio 2024) Roma, 3 lug. (Adnkronos) - Il partito di Giorgia Meloni è pronto al giro di vite dopo il 'terremoto' scatenato dall'inchiesta di Fanpage sui casi di razzismo, antisemitismo e apologia di fascismo all'interno di Gioventù nazionale. La, a quanto apprende l'Adnkronos, la Commissione di garanzia di Fratelli d'Italia guidata dall'avvocato Roberto De Chiara si riunirà per avviare l'attività istruttoria sui casi emersi dal video-servizio giornalistico pubblicato in più puntate dalla testata online. In base alle regole interne di Fdi, i vertici del partito - così come qualsiasi iscritto - possono effettuare una segnalazione alla Commissione, che avvia un procedimento disciplinare e convoca le parti. Le persone segnalate aihanno la facoltà di nominare un difensore e di esporre la loro versione dei fatti davanti alla Commissione di garanzia, chiamata poi a valutare eventuali sanzioni disciplinari che possono arrivare fino all'espulsione.