Casting Spose in Affari come partecipare? Tutto quello che bisogna sapere

(Di mercoledì 3 luglio 2024)inè il nuovo programma di Real Time che unisce emozione, moda e competizione in un format unico. Condotto da Enzo Miccio e Lodovicallo, il programma coinvolge donne sposate e futurein un’avvincente sfida di aste nuziali. Se siete curiose di, ecco tutte le informazioni necessarie per entrare nel mondo diin, siavenditrici di abiti da sposa cheacquirenti in cerca dell’abito perfetto.inPerin, siavenditrici cheacquirenti, dovrete passare attraverso unorganizzato dall’agenzia Blu Yazmine, già nota per altri programmi di successoCash or Trash. Il processo di candidatura è semplice e diretto, ma richiede alcuni passaggi fondamentali.