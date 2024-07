Un disastro di vacanza Il campus speciale dei ragazzini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 2 luglio 2024) Unestivoe formativo, per la prima volta a Monza. Da ieri è iniziato in città, per l’entusiasmo di venti ragazzi tra i 10 e i 13 anni, il campo scuola di protezione civile: una realtà che riproduce perfettamente un campo allestito dalla protezione civile per le emergenze, con tanto di tende attrezzate e volontari che fanno fare esercitazioni pratiche e lezioni teoriche ai ragazzi. La sua collocazione è al campo scout dietro il santuario della Madonna delle Grazie Vecchie, messo a disposizione dai frati francescani. "Attraverso un percorso didattico di una settimana, che terminerà sabato nel primo pomeriggio, i ragazzi hanno l’opportunità di avvicinarsi al sistema di protezione civile – spiega Mario Stevanin, responsabile de gruppo comunale della protezione civile di Monza –.