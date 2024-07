Quarti di finale degli Europei 2024 con Olanda e Turchia il tabellone è completo | quando si gioca il prossimo turno

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di martedì 2 luglio 2024) È lal’ultima squadra ad accedere aididell’Europeoin Germania. La doppietta di Demiral contro l’Austria porta il gruppo di Vincenzo Montella al, già conquistato in giornata dall’. La squadra di Koeman ha dilagato 3-0 contro la Romania, con doppietta di Malen. E sarà proprio trala prossima sfida per i. Le partite deidiQuarto 1: Germania – Spagna, 5 luglio ore 18 a Stoccarda; Quarto 2: Portogallo – Francia, 5 luglio ore 21 ad Amburgo; Quarto 3: Inghilterra – Svizzera, 6 luglio ore 18 a Dusseldorf; Quarto 4:, 6 luglio ore 21 a Berlino. Le semifinali Semi1: vincente quarto 1 – vincente quarto 2, 9 luglio ore 21 Semi2: vincente quarto 3 – vincente quarto 4, 10 luglio ore 21 Leggi anche: La rabbia di Abodi per l’eliminazione dell’Italia: «Una disfatta, una resa morale, è ora di fare punto a capo».