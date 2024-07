Prezzi del carburante alle stelle | vacanze rovinate dai rincari

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di martedì 2 luglio 2024) Anche l’estate 2024 sarà segnata da aumenti esuidei carburanti. Ecco le cifre che spaventano gli italiani. Ci risiamo. Ogni anno, ogni estate, la stessa storia. La lotta per tentare di risparmiare sul costo del rifornimento dici accompagna ormai da mesi, forse da anni. Ma è soprattutto in estate che il peso deisi fa sentire maggiormente. Ecco le cifre che rischiano di far diventare un incubo ledi molti italiani. Con l’estate tornano isuidel– (cityrumors.it)Tutto nasce, grossomodo, con la crisi in Ucraina. Era il febbraio del 2022 quando la Russia di Vladimir Putin decideva di invadere lo Stato confinante, riportando la guerra nel cuore dell’Europa. Da quel momento, un anno e mezzo di conflitto che, oltre a morte e devastazione, ha causato anche importanti ripercussioni economiche globali.