Niente bandiera russa? Olimpiadi ribellione e gran rifiuto di lady Sinner | una scelta che pesa

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Il sì di Daniil Medvedev, ildi Anna Kalinskaya. Il 28enne moscovita, numero 4 al mondo, sarà in campo sulla terra rossa di Parigi ai prossimi Giochi Olimpici. Nella lista degli atleti russi e bielorussi invitati dal Cio come neutrali figura il forte tennista che tre anni fa è arrivato fino ai quarti del torneo di Tokyo 2021. Hanno invece declinato l'invito Andrey Rublev e Karen Khachanov fra gli uomini e Daria Kasatkina, Liudmila Samsonova e la Kalinskaya, fidanzata di Jannik, fra le donne, per la gioia, immaginiamo, di Vladimir Putin. che potrà annotare le assenze di peso come una piccola vendetta al boicottaggio anti-russo del Comitato olimpico internazionale cominciato dopo l'invasione dell'Ucraina. Oltre a Medvedev hanno accettato di partecipare come neutrali Roman Safiullin, Pavel Kotov, Ekaterina Alexandrova, Diana Shnaider e Mirra Andreeva.