Nel centro di Roma apre un ristorante di cucina milanese

(Di martedì 2 luglio 2024) Le pareti verdi sono un marchio di fabbrica della casa madre che torna anche nella filiale capitolina, a segnare un elemento di continuità con il primo locale. Così Stendhal Milano approda a, sotto l'architettura liberty della rinnovata Galleria Alberto Sordi (dove è appena arrivato anche Iginio Massari), per portare un po' di milanesità. Non nasconde un po' di ansia, il patron Marcello Forti, «è una città che non conosco, per questo sono contento di non essere su strada ma in un contesto più protetto come questo. È più facile se sei in un posto wow, e credo che questo possa diventarlo». Gli interni sono firmati dallo studio Vudafieri Saverino e rielaborano lo stile della prima sede con il caratteristico verde Stendhal, così come fanno inl'head chef Edoardo Ferrera – responsabile delladel gruppo – e il resident Michael Layton che accolgono la sfida di portare laall'ombra del cuppolone pur con qualche divagazione local, insieme al responsabile di sala Sergio Ingrilli.