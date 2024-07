Musumeci dubbioso sulle richieste venete sull’Autonomia Zaia | Le leggi ci sono

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 2 luglio 2024) La recente richiesta della Regione Veneto di riaprire il tavolo di confronto con il governo per il trasferimento delle competenze su nove materie, per cui non è prevista la definizione dei Livelli essenziali delle prestazioni (Lep), ha suscitato un acceso dibattito. Il governatore veneto, Luca, ha firmato la lettera indirizzata alla Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e al ministro per gli Affari regionali, Roberto Calderoli, a soli cinque giorni dalla promulgazione della leggedifferenziata. Le Perplessità di NelloNello, ministro per la Protezione civile e Politiche del Mare, ha espresso le sue perplessità riguardo alla tempistica della richiesta veneta. “Io ho delle perplessità – ha dichiarato– Poi, certo, a decidere sarà il capo del governo e il governo nel suo insieme.