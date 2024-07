Mi tremavano le mani e i medici dicevano che bevevo troppi caffè poi la scoperta | avevo il Parkinson a 30 anni come Michael J Fox

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024) Il morbo di, una malattia neurologica degenerativa, è da sempre considerato una condizione che colpisce principalmente gli anziani. Tuttavia, la realtà sta cambiando: a un numero crescente di giovani adulti viene diagnosticata questa malattia, che sifesta con sintomitremori, problemi di equilibrio e rigidità muscolare. Secondo la’s Foundation, tra il 10 e il 20% dei pazienti ha meno di 50. Le cause delgiovanile non sono ancora chiare, ma si ipotizza un ruolo di fattori genetici e ambientali. Tra i primi a portare alla ribalta questa realtà è stato l’attoreJ. Fox, a cui fu diagnosticato ila soli 29. Proprio Fox è stato tra i protagonisti del Festival di Glastonsbury, dove è salito sul palco per un’esibizione speciale con Chris Martin dei Coldplay e, con l’occasione, il Daily Mail ha raccolto e pubblicato le storie di alcune persone che,lui, si sono viste diagnosticare a sorpresa la patologia in giovane età.