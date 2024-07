L’ultima vendetta con Liam Neeson dal 17 luglio al cinema

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Dopo essere stato presentato nella sezione Orizzonti Extra della passata edizione della Mostra Internazionale d’Artetografica di Venezia, arriva nelle sale italiane(titolo originale In the Land of Saints and Sinners) diretto da Robert Lorenz. Chi compone il cast diè il protagonista di questo imprevedibile thriller irlandese, nei panni di un assassino in pensione che lotta per la sua redenzione, dopo un passato segnato dal crimine e da scelte sbagliate. Al suo fianco, tra santi e peccatori, un cast di attori tutti irlandesi, tra cui Kerry Condon (This Must Be the Place; pluricandidata per Gli spiriti dell’isola), Jack Gleeson (Joffrey Baratheon nella serie Il Trono di Spade), Colm Meaney (Miles O’Brien nel franchise di Star Trek) e Ciarán Hinds (Munich; candidato all’Oscar per Belfast).