LIVE Nardi-Etcheverry 1-6 3-5 Wimbledon 2024 in DIRETTA | arriva la pioggia con l’azzurro in difficoltà

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 2 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI MUSETTI-LESTIENNE DALLE 12.00 13:14 Atleti che rientrano negli spogliatoi. Vi aggiorneremo in base all’evolversi della situazione metereologica. A tra poco! 13:13 Stavoltala vera. Corri corri generale degli addetti ai lavori e campi che vengono coperti. 40-30sotterra il recupero di dritto. 40-15 Non passa la risposta di rovescio del tennista di La Plata. 30-15 In corridoio il dritto in corsa del sudamericano. 15-15 Stavolta Luca colpisce male il rovescio. 15-0 Servizio e rovescio incrociato ben giocato dal. 5-3 Game. Solido dritto in uscita dal servizio dell’argentino.serve ora per rimanere nel set. 40-0 ACE Etchverry. 30-0 Non passa anche la risposta di dritto.