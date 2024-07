Italia Spalletti fa fuori 5 calciatori | le esclusioni eccellenti dopo Euro 2024

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di martedì 2 luglio 2024) Lucianoprepara il pugno durola debacle di. Gli azzurri sono stati protagonisti in negativo di un rendimento da dimenticare e di un percorso fallimentare in Germania. La squadra ha disputato 4 partite una più brutta dell’altra e il punto più basso è stato raggiunto nel doppio incontro contro Croazia e Svizzera. Tantissimihanno giocato al di sotto delle aspettative, in particolar modo i punti di riferimento dell’ex Napoli. Il grande protagonista è stato Gigio Donnarumma, poi Calafiori del Bologna e in parte Chiesa della Juventus. Le bocciature Lucianoè già concentrato in vista dei prossimi appuntamenti tra Nations League e qualificazioni ai prossimi Mondiali e avrebbe in mente delleper risollevare la situazione.