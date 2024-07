Io e Sissi recensione del film con Sandra Hüller

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024) Io edelconArriva al cinema il 4 giugno con Movies Inspired Io e, il secondo lungometraggio della regista tedesca Frauke Fisterwarder, che presenta al pubblico un nuovo approccio cinematografico alla figura dell’imperatrice Elisabetta di Baviera. Per gli appassionati, Romy Schneider ha reso popolare il personaggio sul grande schermo negli anni Cinquanta e, più recentemente, abbiamo visto Vicky Krieps interpretarla in Il Corsetto dell’Imperatrice di Marie Kreutzer. Questa volta è Susanne Wolff a dare vita a, ma la particolarità di questorisiede nel fatto che è raccontato dal punto di vista di un altro personaggio, la sua dama di compagnia Irma, interpretata dalla magnetica, candidata all’Oscar per il suo ruolo in Anatomia di una caduta e protagonista anche di un altrodella stagione dei premi, La zona d’interesse.