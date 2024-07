In Time | la spiegazione del finale del film con Justin Timberlake

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024) In: ladeldelconCome sarebbe il mondo e la vita se la moneta di scambio fosse il Tempo? Da questa premessa nasce ildel 2011 In(qui la recensione), diretto da Andrew Niccol. Affermato autore difantascientifici come Gattaca – La porta dell’universo e The Host, egli ha per il suo quarto lungometraggio dato vita ad un contesto a suo modo distopico, dove per poter vivere è letteralmente necessario possedere quanto più tempo possibile. Si tratta dunque di una riflessione quanto mai affascinante, che trova ovvi riscontri anche nel mondo contemporaneo, sempre più diviso in classi sociali. Lo stesso Niccol ha definito Income un’opera derivata proprio da Gattaca, tanto nel suo look retrofuturistico quanto per nell’affrontare tematiche simili, il più delle quali incentrate sulle disuguaglianze.