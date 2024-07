Il sole regala molti benefici ma non è amico dei filler viso che possono dissolversi prima per disidratazione e calore Due dritte per farli durare di più

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di martedì 2 luglio 2024) La prevenzione è tutto, anche quando si tratta di durata dei. Durante i mesi più caldi dell’anno, gli iniettivi tendono infatti ameno. La responsabilità è da attribuire all’azione dei raggi delsulla pelle e all’aumento delle temperature. Due medici estetici ci spiegano in che cosa consiste la strategia da mettere in atto per preservare l’investimento. Tutto quello che vogliamo sapere dal medico estetico X Leggi anche › Rughe glabellari tra le sopracciglia: botox,o cerotti per minimizzarle? › Creme effetto: cosa sono e come funzionano (davvero) Perché id’estate durano meno? Unin media dura dai 4 ai 12 mesi: la frequenza con cui sono necessari i ritocchi dipende dall’età e dalla velocità con cui il corpo metabolizza le sostanze, e alcuni le smaltiscono più rapidamente di altri.