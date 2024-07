Hanno bocciato Michael È così che la scuola l’ha trattato dopo che era riuscito a tornarci

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 2 luglio 2024). L’anno scorsonon ne voleva sapere di andare a. Per tutto l’anno scolastico 2022/2023 si era chiuso nella sua camera senza voler sentir ragione di andare in classe ad imparare. Mamma e papà, presi dalla disperazione, per non fargli perdere l’anno l’avevano iscritto a una classe prima di uno di quei diplomifici in Campania. Un “sacrificio” per la famiglia. Una via Crucis per quei genitori che non erano riusciti a convincerea metter piede fuori casa. A settembre scorso, invece, ha sorpreso tutti. E’ uscito dalla sua camera, ha preso lo zaino, si è rasato i capelli e ha iniziato ad andare a. All’inizio non è stato facile. Non più abituato alle regole, a stare dietro un banco per ore ha dovuto fare i conti con un luogo dove non puoi fare quello che vuoi.