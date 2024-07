Giugliano Spazio Aspasia | proseguono gli incontri a sostegno delle pazienti dell’Unità Oncologica

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di martedì 2 luglio 2024) Iniziati il 10 giugno glidi estetica sociale per leoncologiche del San Giuliano. Cinque le giornate organizzate dae Beauty Center aSono iniziati lo scorso 10 giugno glidi estetica sociale per leoncologiche del San Giuliano. Cinque appuntamenti in cui le donne segnalate dall’unitàdel nosocomio cittadino hanno potuto dedicarsi alcune ore di coccole e trattamenti medicali grazie al Beauty Center di Carla D’Amore, anche lei pazientee socia dell’associazione presieduta da Teresa Vitale. Nel corso dei cinque lunedì a loro dedicati le donne hanno imparato a prendersi cura di sé e hanno sperimentato la dirompente forza del volontariato. Organizzatorigiornate titolate “prendersi cura, amarsi per piacersi” sono state l’associazionee il Beauty Center della D’amore in via Prati a